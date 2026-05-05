Creator podcaster instagramer stand up comedian e tanto altro | torna il Sonora Fest

Il Sonora Fest torna anche quest’anno con due giornate di eventi dedicate a creator, podcaster, instagramer, stand up comedian, cantautori, designer e scrittori. L’appuntamento si svolgerà nell’antico convento di San Francesco di Bagnacavallo, con le attività programmate per venerdì 8 e sabato 9 maggio. La manifestazione prevede vari interventi e performance di professionisti e appassionati provenienti da diversi settori creativi.