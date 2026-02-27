Vincenzo Comunale l’intervista allo stand up comedian | La comicità è una maratona non i cento metri

Vincenzo Comunale, stand-up comedian, ha parlato della sua esperienza nel mondo dello spettacolo, sottolineando che la comicità richiede impegno costante e pazienza, come una maratona. Durante l’intervista, ha condiviso aspetti della sua vita privata, tra successi, dubbi e atteggiamenti di gentilezza, offrendo un racconto diretto e senza filtri. Il suo discorso si è concentrato su aspetti pratici e personali della professione.

C’è un momento preciso, in ogni vita e in ogni spettacolo, che fa più paura degli altri: l’inizio. La prima pagina. È da lì che parte tutto, ed è lì che si concentra la pressione di dover dire qualcosa che resti. Con Prima Pagina (a Milano il 24 marzo, a Torino il 27 e 28 e a Roma l’11 aprile, prima delle due tappe in Belgio e Spagna), Vincenzo Comunale sceglie di abitare proprio quel punto fragile: l’attimo in cui si comincia, si espone, si rischia. Comico, autore, monologhista, Vincenzo Comunale appartiene a una generazione sospesa. Trent’anni appena compiuti, ma con la sensazione di sentirsi ancora figlio mentre il mondo chiede di diventare adulto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Vincenzo Comunale, l’intervista allo stand up comedian: “La comicità è una maratona, non i cento metri” Vincenzo Comunale debutta a Napoli: la comicità partenopea tra monologhi e improvvisazioneDopo l’ennesimo successo televisivo nell’edizione “Zelig On” in prima serata su Italia 1, che lo conferma unico comico napoletano nel cast... Leggi anche: Laura Formenti: stand up comedian, autrice e attrice Vincenzo Comunale: A RUOTA LIBERA SHOW live @Palapartenope (Casa della Musica), Napoli | special Temi più discussi: ZACCHEO CONTRO I CLAN A LATINA? LA SUA STORIA POLITICA DICE ALTRO; Manduria, Occhilupo: Lottiamo per riconquistare la categoria che meritiamo; Gli organizzatori del progetto CARES a Bisceglie raccontano l'iniziativa. Vincenzo Comunale, l’intervista allo stand up comedian: La comicità è una maratona, non i cento metriDal palco alla vita privata: successi, dubbi e gentilezza nel racconto senza filtri di Vincenzo Comunale, uno dei volti più interessanti della comicità ... virgilio.it Vincenzo Comunale e il suo futuro: «A Napoli le gag le trovi in strada, non c’è palco più divertente»Classe 1996, napoletano, Vincenzo Comunale ha iniziato presto a fare sul serio con la comicità: a 13 anni già studiava recitazione, a 16 era sul palco, a 27 davanti a migliaia di persone in Piazza del ... ilmattino.it “ ` … ” L’Amministrazione Comunale di San Vincenzo La Costa promuove, in partnership con la Pro Loco di San Vincenzo la Costa APS, il convegno dedicato alla prevenzione e al contrasto della - facebook.com facebook