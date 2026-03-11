Clitoridere | lo stand up comedian Daniele Fabbri porta sul palco le abitudini sessuali dei palermitani

Da palermotoday.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

“Clitoridere”, scritto e interpretato da Daniele Fabbri pioniere della stand-up comedy italiana e vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi 2023, a Palermo il 17 marzo. Lo spettacolo propone una riflessione ironica e culturale sui tabù legati alla sfera intima e alla rappresentazione pubblica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

