Crans Montana Tajani vede Parmelin | Da Berna impegno per soluzione spese mediche

Il ministro degli Esteri ha incontrato a Roma il presidente svizzero. Durante l'incontro, si è discusso dell'impegno di Berna per trovare una soluzione alle spese mediche. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica sui contenuti specifici della riunione o sulle eventuali decisioni prese. La visita si inserisce in un contesto di incontri diplomatici tra Italia e Svizzera.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Roma il presidente svizzero Guy Parmelin. “Ha confermato l’impegno della Svizzera a trovare rapidamente una soluzione definitiva affinché le spese mediche non gravino più sulle famiglie dei giovani italiani colpiti dalla tragedia di Crans-Montana”, ha scritto Tajani su X. “Si tratta di un onere che non può ricadere né su di loro né sullo Stato italiano, che non ha alcuna responsabilità in merito. L’Italia si è costituita come parte civile nel procedimento avviato in Svizzera e continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo, insieme alle famiglie”. Nel corso dell’incontro – ha aggiunto Tajani – “abbiamo anche affrontato la crisi in Medio Oriente: la chiusura di Hormuz e i recenti attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti destano preoccupazione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans Montana, Tajani vede Parmelin: “Da Berna impegno per soluzione spese mediche” Notizie correlate Crans Montana, Meloni vede Parmelin: “Dalla Svizzera impegno per no oneri alle famiglie”La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, a margine del... Crans-Montana e il caso delle fatture, Meloni incontra il presidente svizzero Parmelin. Allo studio una soluzioneIl nodo delle spese sanitarie – con l’invio della fatture dei ricoveri dei feriti nell’incendio di Crans-Montana – potrebbe essere stato sciolto dopo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: 'Ignobile richiesta, la respingeremo'; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Tajani: Per Crans-Montana mi pare ovvio che non pagheremo le spese alla Svizzera'; Strage di Crans Montana, la Svizzera fa un passo indietro: Le famiglie italiane non pagheranno le cure. Crans-Montana, Tajani in Senato: Negligenza evidente agli occhi di tutti, giusto che l’Italia si costituisca parte civileRoma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Quattro mesi ogni anno: è il tempo che noi pazienti con malattia di Fabry perdiamo tra giornate di lavoro, visite, cure e giorni sottratti alla vita sociale a causa ... ilfattoquotidiano.it Crans-Montana, Antonio Tajani gela la Svizzera: «Cure ai feriti? Ovvio che l'Italia non paga»«Se confermo che l’Italia non pagherà alla Svizzera le spese del ricovero dei feriti italiani nell’incendio di Crans-Montana come dichiarato dall’ambasciatore ... ilmattino.it Dopo le polemiche, arriva la conferma ufficiale dal presidente svizzero Parmelin che non saranno più inviate fatture per le spese sanitarie ai familiari delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. - facebook.com facebook Crans-Montana, il video che sconfessa Moretti: le parole dell’avvocato #quartarepubblica x.com