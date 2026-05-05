Crans Montana Tajani vede Parmelin | Da Berna impegno per soluzione spese mediche

Da lapresse.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha incontrato a Roma il presidente svizzero. Durante l'incontro, si è discusso dell'impegno di Berna per trovare una soluzione alle spese mediche. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica sui contenuti specifici della riunione o sulle eventuali decisioni prese. La visita si inserisce in un contesto di incontri diplomatici tra Italia e Svizzera.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato a Roma il presidente svizzero Guy Parmelin. “Ha confermato l’impegno della Svizzera a trovare rapidamente una soluzione definitiva affinché le spese mediche non gravino più sulle famiglie dei giovani italiani colpiti dalla tragedia di Crans-Montana”, ha scritto Tajani su X. “Si tratta di un onere che non può ricadere né su di loro né sullo Stato italiano, che non ha alcuna responsabilità in merito. L’Italia si è costituita come parte civile nel procedimento avviato in Svizzera e continuerà a seguire con attenzione ogni sviluppo, insieme alle famiglie”. Nel corso dell’incontro – ha aggiunto Tajani – “abbiamo anche affrontato la crisi in Medio Oriente: la chiusura di Hormuz e i recenti attacchi contro gli Emirati Arabi Uniti destano preoccupazione.🔗 Leggi su Lapresse.it

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