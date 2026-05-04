Crans Montana Meloni vede Parmelin | Dalla Svizzera impegno per no oneri alle famiglie

Oggi a Erevan, durante il vertice della Comunità politica europea, la presidente del Consiglio ha incontrato il presidente della Confederazione elvetica. La discussione si è concentrata sulla collaborazione tra Italia e Svizzera, con Meloni che ha parlato di un impegno dalla Svizzera per ridurre gli oneri alle famiglie. L'incontro si è svolto in un clima di confronto tra le due delegazioni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, a margine del vertice della Comunità politica europea in corso a Erevan. Nel corso del confronto, informa una nota di Palazzo Chigi, la premier ha raccolto “l’impegno politico del presidente Parmelin affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera ”. “Per quanto riguarda la questione della fatturazione delle spese ospedaliere tra gli Stati – si legge ancora nella nota -, il presidente Parmelin ha fatto presente che sono in corso gli approfondimenti del Consiglio federale svizzero volti a individuare una soluzione accettabile.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans Montana, Meloni vede Parmelin: “Dalla Svizzera impegno per no oneri alle famiglie” Notizie correlate Crans-Montana: dalla Svizzera 50.000 franchi alle famiglie delle vittime e dei feritiA distanza di ormai due mesi dall’incendio di Crans-Montana, il governo della Svizzera ha annunciato ieri un contributo di solidarietà pari a 50. Crans-Montana: dalla Svizzera 55mila euro ai feriti gravi e alle famiglie delle vittimeUn contributo di solidarietà di 50mila franchi (quasi 55mila euro) a tutti i feriti gravi e alle famiglie delle persone decedute nell’incendio di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meloni su Crans-Montana, dalla Svizzera ignobile richiesta, la respingeremo; Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Crans-Montana, la Svizzera chiede all’Italia 108mila euro per i tre ricoveri. Meloni: Richiesta ignobile; L’Italia ci rimborsi le cure, affronto della Svizzera su Crans Montana. Meloni: Richiesta ignobile. ***Crans Montana: Meloni vede Parmelin, impegno politico Svizzera no oneri famiglie(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Erevan, 04 mag - La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il Presidente della ... ilsole24ore.com Crans Montana, Meloni vede Pamelin: impegno politico Svizzera per no oneri famiglie su spese per le cureLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin, a margine del ... msn.com Crans-Montana: esauriti i fondi per le vittime, cresce la tensione - facebook.com facebook Italia parte civile nel procedimento penale relativo all’incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026 x.com