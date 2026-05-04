La questione delle fatture relative alle spese sanitarie dei feriti nell’incendio di Crans-Montana potrebbe essere stata affrontata durante l’incontro tra la premier italiana e il presidente svizzero. Le discussioni si sono concentrate sulla possibilità di trovare una soluzione condivisa riguardo alle spese ospedaliere. Al momento, non sono stati diffusi dettagli specifici sulle decisioni prese o sui passaggi successivi previsti dalle autorità coinvolte.

Il nodo delle spese sanitarie – con l’invio della fatture dei ricoveri dei feriti nell’incendio di Crans-Montana – potrebbe essere stato sciolto dopo l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e quello con il presidente della Svizzera, Guy Parmelin. Incontro che è arrivato a stretto giro dalla decisione dello Stato di scendere direttamente in campo nell’inchiesta elvetica con una costituzione di parte civile nel procedimento che vede indagati i titolari del Constellation, alcuni funzionari comunali, il sindaco di Crans. Nel colloquio avvenuto a Erevan, a margine del vertice della Comunità politica europea, la presidente del Consiglio ha incassato un impegno politico: alle famiglie dei ragazzi italiani coinvolti nell’incendio non saranno addebitati i costi delle cure ospedaliere sostenute in Svizzera.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana e il caso delle fatture, Meloni incontra il presidente svizzero Parmelin. Allo studio una soluzione

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