Crans Montana chi paga le fatture dei ricoveri Come funziona il sistema sanitario in Svizzerra

Recentemente si è parlato delle spese sanitarie sostenute dai feriti dell’incendio di Crans-Montana e di chi si fa carico dei costi dei ricoveri. La questione riguarda il funzionamento del sistema sanitario svizzero e le modalità con cui vengono gestite le fatture per le cure ospedaliere. Le discussioni si sono concentrate sulle responsabilità e sulla copertura dei costi in situazioni di emergenza come questa.

Il tema delle spese sanitarie sostenute in Svizzera per i feriti dell’incendio di Crans-Montana ha alimentato il dibattito negli ultimi giorni. Le prime fatture sono già state inviate e il totale supera i 128 mila euro, con singole richieste che arrivano fino a quasi 73 mila euro per poche ore di ricovero prima del trasferimento in Italia. Secondo varie fonti, altre fatture potrebbero essere emesse nelle prossime settimane, seguendo le procedure previste dal sistema sanitario svizzero. Le regole svizzere sull’assistenza sanitaria. Come riporta La Repubblica, il Dipartimento federale dell’interno (Dfi), competente in materia sanitaria, ha chiarito che le regole applicate sono standard e valgono per tutti i pazienti, indipendentemente dalle circostanze.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Crans Montana, chi paga le fatture dei ricoveri. Come funziona il sistema sanitario in Svizzerra Notizie correlate Famiglie dei feriti di Crans-Montana contro gli ospedali per le fatture dei ricoveri, cifre fino a 60mila euroDopo la tragedia del rogo di Crans–Montana è arrivata anche la beffa per le famiglie italiane, con fatture da decine di migliaia di euro per le cure... Crans Montana, Meloni sulle fatture dei ricoveri: ‘Un insulto da burocrazia disumana’Lastrage di Crans Montananon si è esaurita quella notte, il dolore dei sopravvissuti e delle famiglie continua corredato dai risvolti della vicenda. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Crans-Montana, l’equivoco infinito fra Italia e Svizzera; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: Se volete mandateci le vostre, di fatture. Le vittime elvetiche: uno scandalo. Crans Montana, chi paga le fatture dei ricoveri. Come funziona il sistema sanitario in SvizzerraFatture sanitarie dalla Svizzera per i feriti di Crans-Montana, come funziona il sistema, chi paga davvero e perché i costi sono così alti ... quifinanza.it Crans-Montana, la Svizzera tira dritto con le fatture delle spese mediche. Mulè: Pronta la risoluzione per le cure gratuiteLe autorità elvetiche hanno ribadito che si tratta di assistenza reciproca, ma l'ambasciatore italiano ha ribadito: Se arrivano fatture le rimandiamo indietro. Poi l'annuncio del vicepresidente de ... today.it "La malattia da ustione non è formalmente riconosciuta nei livelli essenziali di assistenza. Quello che stiamo facendo oggi in Parlamento è cambiare questa regola. Nei prossimi mesi i ragazzi sopravvissuti all'incendio di Crans-Montana non possono essere - facebook.com facebook Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: «Se volete mandateci le vostre, di fatture». Le vittime elvetiche: uno scandalo x.com