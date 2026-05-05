Dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, le autorità svizzere hanno deciso di interrompere l’invio delle fatture relative ai ricoveri ospedalieri alle famiglie italiane. La decisione è stata annunciata nelle ore successive all’incidente, con un rappresentante svizzero che ha confermato che non verranno più inviati i dettagli dei costi delle cure. La notizia arriva in un momento di grande attenzione sulla gestione dei costi sanitari transfrontalieri.

Milano, 5 maggio 2026 – Non verranno più inviati alle famiglie italiane i conti degli ospedali svizzeri dopo la strage di Crans-Montana. A confermare quando detto ieri alla presidente del Consiglio è stato il presidente della confederazione svizzera Guy Parmelin nell'incontro di oggi al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Come sapete, non ho mai avuto un minimo dubbio che avrebbero dovuto fare questo passo indietro " ha commentato a stretto giro l'assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido Bertolaso, a margine della seduta di Consiglio regionale. "Ci vuole sempre un po' di polemica politica, un po' di contrasto internazionale, perché tutto questo serve anche a voi per poter fare notizie e a loro magari per imparare che la diplomazia va anche a abbinata ad un'etica dei comportamenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans-Montana, l’impegno della Svizzera: non invieremo più le fatture dei ricoveri alle famiglie italiane. Bertolaso: mai avuto dubbi su passo indietro

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