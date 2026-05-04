Strage di Crans Montana la Svizzera fa un passo indietro | Le famiglie italiane non pagheranno le cure

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, le autorità hanno annunciato che non chiederanno più alle famiglie italiane di coprire le spese mediche sostenute negli ospedali del Paese, in particolare nella zona di Sion. La decisione arriva in seguito alle conseguenze della strage, senza ulteriori dettagli sulle modalità di applicazione. Nessuna comunicazione è stata fornita riguardo eventuali cambiamenti futuri o altre misure legate a questo tema.

La Svizzera non chiederà più alle famiglie italiane la copertura delle spese mediche sostenute negli ospedali elvetici (Sion in particolare) dopo la strage di capodanno a Crans Montana. Lo fa sapere Guy Parmelin, presidente della Svizzera, su X. Stop a fatture alle famiglie"Le persone ferite.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Strage di Capodanno in Svizzera: L’Incendio del Crans-Montana

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