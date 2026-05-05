Un avvocato coinvolto in una vicenda giudiziaria ha commentato un video di otto minuti, definendolo decisivo nel confutare le affermazioni di una donna. Durante un'intervista televisiva, ha spiegato che il filmato mette in discussione alcune dichiarazioni fatte dalla persona coinvolta. La discussione si inserisce in un procedimento legale che vede le famiglie delle vittime coinvolte in una complessa indagine.

Ospite a "Quarta Repubblica" il legale del pool difensivo delle famiglie delle vittime della strage di Crans-Montana, Fabrizio Ventimiglia, commenta il video delle telecamere di sorveglianza di circa otto minuti che sconfesserebbe Jessica Moretti. "Sono davvero delle immagini forti, molto dure a drammatiche, fondamentali dal punto di vista processuale" ha detto l'avvocato., "Sconfessano in maniera decisiva, senza se e senza ma, le dichiarazioni che erano state rese da Jessica Moretti in sede di interrogatorio. Già in quell'occasione le sue parole ci erano parse non convincenti" ha proseguito. Poi il dettaglio sulle candele: "Quello che si vede dalle immagini è che Jessica stessa ha partecipato fin dall'inizio alla preparazione dello spettacolo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, l'avvocato Fabrizio Ventimiglia sul video: "8 minuti indispensabili che sconfessano Jessica Moretti"

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