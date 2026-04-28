Crans-Montana l’avvocato che ha visto il video inedito dell’incendio | Jessica Moretti scappa senza aiutare nessuno
Un avvocato che ha visionato un video inedito dell’incendio avvenuto in una località svizzera ha dichiarato che le immagini mostrano Jessica Moretti mentre si allontana senza prestare soccorso. La conferma delle riprese video ha rafforzato i sospetti riguardo alla versione fornita dalla donna, secondo quanto riferito dall’avvocato stesso a Fanpage. La vicenda riguarda un incendio che ha attirato l’attenzione dei media locali e internazionali.
"Le immagini dei video confermano i dubbi che avevamo sul racconto di Jessica Moretti", rivela a Fanpage.it Fabrizio Ventimiglia, legale di una sopravvissuta.🔗 Leggi su Fanpage.it
Crans-Montana, la testimonianza di un sopravvissuto all'incendio: Scenario di guerra
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Dai filmati desecretati emerge che fu la titolare, non la cameriera morta nel rogo, a innescare l'incendio a Crans-Montana - facebook.com facebook
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