Un video appena diffuso mostra le immagini delle telecamere interne del Constellation durante i minuti dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana. La registrazione fornisce dettagli chiari su quanto avvenuto in quegli istanti, senza lasciare spazio a interpretazioni. La procura utilizzerà queste immagini come prova per ricostruire i fatti di quella notte. La protagonista di questa vicenda, Jessica Moretti, sarebbe fuggita senza allertare nessuno.

Nel video emerso in queste ore, con le immagini delle telecamere interne al Constellation che riprendono i minuti in cui si è sviluppato l'incendio di Capodanno, c’è tutto quel che la procura ha bisogno di sapere su quanto accaduto a Crans-Montana quella notte. Ed è in quegli 8 minuti di filmati che emerge la verità: è stata Jessica Moretti ad accendere i candelotti scintillanti sulle bottiglie che poi hanno causato l’incendio entrando a contatto con i pannelli fonoassorbenti non ignifughi. Ma c’è anche un’altra verità che emerge da quel video: quando scoppia l’incendio Jessica Moretti è lì, spinge i ragazzi che si trovano all’interno ammassati e guadagna l’uscita.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Jessica Moretti fugge senza dare l'allarme". In un video la nuova verità su Crans-Montana

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