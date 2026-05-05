Crans-Montana fatture tra Svizzera e Italia | quando la cura diventa un conto e ci sembra normale

A Crans-Montana, alcune fatture tra Svizzera e Italia stanno attirando l’attenzione per le loro modalità di gestione. Il caso riguarda servizi sanitari e il modo in cui vengono rimborsati o fatturati tra le due nazioni, evidenziando un confine sempre più sfumato tra pratiche amministrative e aspetti più umani. La questione solleva interrogativi sulla trasparenza e la regolamentazione dei costi legati alla cura.

C’è un punto, in questa vicenda, che andrebbe guardato senza girarci troppo intorno. Parliamo delle fatture inviate dalla Svizzera per le cure mediche ricevute in Svizzera dai ragazzi italiani rimasti gravemente ustionati nell’incendio di Capodanno nel locale di Crans-Montana. Ecco, il punto non è tanto il fatto che quelle fatture siano arrivate, né l’importo, che pure colpisce, ma il fatto stesso che esistano. Perché sì, è vero, non sono una richiesta di pagamento. Sono una procedura, un passaggio previsto dal sistema sanitario svizzero, che funziona secondo una logica precisa: si contabilizza tutto, sempre, per poi regolare i costi tra assicurazioni e Stati.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans-Montana, fatture tra Svizzera e Italia: quando la cura diventa un conto (e ci sembra normale) Crans-Montana, le salme di 5 vittime italiane tornano in Italia Notizie correlate Strage Crans-Montana, scontro totale tra Italia e Svizzera sulle fatture mediche dei feriti nell'incendioNon accenna a placarsi lo scontro diplomatico tra Roma e Berna a seguito della strage di Capodanno al Constellation di Crans-Montana. Crans-Montana, la Svizzera accelera sui risarcimenti. L’ambasciatore in Italia: “Fatture? Un disguido”L’incidente di Capodanno a Crans-Montana continua a produrre effetti non solo sul piano umano, ma anche su quello diplomatico, sanitario e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Crans-Montana e fatture delle cure: i veri termini della questione; Crans-Montana, inviate le fatture alle famiglie dei feriti italiani. Proteste da Roma: Ignobile; Crans-Montana, le fatture riaprono lo scontro con Roma; L’Italia deve pagare le cure degli italiani nell’incendio di Crans-Montana?. Crans-Montana, l’impegno della Svizzera: non invieremo più le fatture dei ricoveri. Bertolaso: Mai avuto dubbi sul passo indietroL’assessore lombardo al Welfare aveva bollato come abominevoli le richieste di saldare i conti per le cure ai feriti italiani dopo il rogo di Capodanno: Questa volta mi pare che gli italiani hanno ... ilgiorno.it Crans Montana, presidente Svizzera Parmelin conferma a Mattarella stop invio fatture mediche alle famiglieNel corso dell'incontro in mattinata al Quirinale, il presidente della Confederazione Svizzera ha ribadito quanto chiarito ieri alla premier Meloni ... adnkronos.com Dopo le polemiche, arriva la conferma ufficiale dal presidente svizzero Parmelin che non saranno più inviate fatture per le spese sanitarie ai familiari delle vittime della tragedia di Capodanno a Crans-Montana. - facebook.com facebook Crans-Montana, il video che sconfessa Moretti: le parole dell’avvocato #quartarepubblica x.com