Crans-Montana la Svizzera accelera sui risarcimenti L’ambasciatore in Italia | Fatture? Un disguido

A Crans-Montana, in Svizzera, si registra un’accelerazione nei risarcimenti legati all’incidente di Capodanno, mentre un rappresentante diplomatico ha definito alcune questioni sulle fatture come semplici disguidi. L’incidente ha coinvolto diverse sfere, tra cui quella umana, diplomatica, sanitaria e giudiziaria, e continua a suscitare attenzione a livello locale e internazionale.

L’incidente di Capodanno a Crans-Montana continua a produrre effetti non solo sul piano umano, ma anche su quello diplomatico, sanitario e giudiziario. A mesi dal devastante rogo del bar Le Constellation, in cui hanno perso la vita 41 persone — tra cui sei italiani — e oltre cento sono rimaste ferite, si apre ora una fase decisiva: quella della gestione dei risarcimenti e delle responsabilità, mentre resta alta l’attenzione sulle condizioni dei sopravvissuti. A chiarire uno degli episodi che aveva suscitato polemiche nei giorni scorsi è stato l’ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti. L’invio di copie delle fatture ospedaliere da parte dell’ospedale di Sion ad alcune famiglie italiane sarebbe stato, secondo il diplomatico, “un disguido”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crans-Montana, la Svizzera accelera sui risarcimenti. L’ambasciatore in Italia: “Fatture? Un disguido” Notizie correlate Leggi anche: Crans Montana, ambasciatore svizzero: “Le fatture ai familiari? Un disguido” Fatture dall'ospedale per i feriti di Crans-Montana, ambasciatore svizzero in Italia parla di "disguido"Il caso delle fatture inviate dall’ospedale del Canton Vallese alle famiglie italiane dei giovani rimasti feriti nell’incendio di Crans-Montana si... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Crans-Montana, inviate per errore fatture ai feriti: pagherà il Cantone; Crans Montana, familiari delle vittime ricevono le fatture dei ricoveri negli ospedali svizzeri; Crans-Montana: documenti trasmessi alla procura in parte oscurati; Crans Montana, l'ambasciatore svizzero in Italia: Le fatture ai familiari? Un disguido. Pagherà la Svizzera? Contiamo in un accordo. Svizzera, perché le fatture ai feriti di Crans-Montana scatenano un caso che non reggeFatture ai feriti di Crans-Montana: cosa è successo davvero L’invio di copie di fatture da parte di un ospedale del canton Vallese a tre famiglie ital ... assodigitale.it Crans-Montana, la cartella sanitaria di mio figlio bloccata in dogana. Nessuno sa perchéLo sfogo di un papà di uno dei giovani feriti: L'unico documento che mi hanno fornito è stata la lettera di dimissioni, oltretutto sbagliata ... ticinolibero.ch Cartelle cliniche Crans Montana: pure il “blocco” alla dogana Un muro burocratico-legale che sta impedendo la continuità delle cure e l'accertamento della verità... - facebook.com facebook Crans-Montana, le cartelle cliniche dei ragazzi feriti “ferme da giorni alla dogana svizzera” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com