Cotral vola | utile a 11,9 milioni e flotta sempre più giovane

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, la società di trasporti ha annunciato un utile di 11,9 milioni di euro e una flotta di mezzi più giovani. È stato comunicato anche che sono stati accantonati 2,2 milioni di euro, destinati a garantire la continuità del servizio. Inoltre, sono in arrivo nuovi servizi digitali che modificheranno le modalità di acquisto dei biglietti per i pendolari. Questi sviluppi puntano a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio offerto.

? Cosa scoprirai Come influirà l'accantonamento di 2,2 milioni sulla continuità del servizio?. Quali nuovi servizi digitali cambieranno l'acquisto dei biglietti per i pendolari?. Perché l'azienda ha deciso di installare le bodycam sul personale?. Come impatteranno i nuovi autobus sulla mobilità delle province?.? In Breve Accantonati 2,2 milioni di euro per coprire la sovracompensazione del contratto ferroviario.. Inseriti 117 nuovi autobus portando l'età media della flotta a 7,5 anni.. Implementate bodycam per il personale e sistemi digitali per la bigliettazione elettronica.. Supporto logistico fornito per la gestione della mobilità legata al Giubileo 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

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