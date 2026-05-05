Cotral vola | utile a 11,9 milioni e flotta sempre più giovane

Recentemente, la società di trasporti ha annunciato un utile di 11,9 milioni di euro e una flotta di mezzi più giovani. È stato comunicato anche che sono stati accantonati 2,2 milioni di euro, destinati a garantire la continuità del servizio. Inoltre, sono in arrivo nuovi servizi digitali che modificheranno le modalità di acquisto dei biglietti per i pendolari. Questi sviluppi puntano a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio offerto.

? Cosa scoprirai Come influirà l'accantonamento di 2,2 milioni sulla continuità del servizio?. Quali nuovi servizi digitali cambieranno l'acquisto dei biglietti per i pendolari?. Perché l'azienda ha deciso di installare le bodycam sul personale?. Come impatteranno i nuovi autobus sulla mobilità delle province?.? In Breve Accantonati 2,2 milioni di euro per coprire la sovracompensazione del contratto ferroviario.. Inseriti 117 nuovi autobus portando l'età media della flotta a 7,5 anni.. Implementate bodycam per il personale e sistemi digitali per la bigliettazione elettronica.. Supporto logistico fornito per la gestione della mobilità legata al Giubileo 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cotral vola: utile a 11,9 milioni e flotta sempre più giovane Notizie correlate Leggi anche: Cotral vola nel 2025: utile a 11,9 milioni e flotta sempre più giovane Leggi anche: Cotral, approvato il bilancio 2025: utile da 11,9 milioni di euro Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: COTRAL, Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2025. Utili per 11,92 milioni di euro; Cotral vola nel 2025 | utile a 11,9 milioni e flotta sempre più giovane. COTRAL, Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2025. Utili per 11,92 milioni di euroNella seduta del 29 aprile, l’Assemblea dei Soci di Cotral S.p.A. ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con un utile di 11,92 milioni di euro. Un risultato che conferma il percorso di consolida ... rietinvetrina.it Cotral: approvato il bilancio 2025, utili per 12milioni di euroL’assemblea dei soci di Cotral ha approvato il bilancio 2025 che si chiude con un utile di 11,92 milioni di euro. Un risultato - scrive l’azienda in una nota - che conferma il percorso di consolidame ... civonline.it Una cacio e pepe per la pace: i Maneskin riuniti a tavola nella loro Roma https://canaledieci.it/2026/04/29/una-cacio-e-pepe-per-la-pace-i-maneskin-riuniti-a-tavola-nella-loro-roma/ - facebook.com facebook