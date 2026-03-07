Violenza di genere | progetti educativi nelle scuole finanziati da ANCI

La prevenzione della violenza di genere si sta rafforzando attraverso progetti educativi nelle scuole, finanziati dall’ANCI. Questi interventi coinvolgono insegnanti e studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sui temi della parità e del rispetto. Le iniziative si svolgono in diverse regioni e si concentrano su attività di formazione e confronto tra giovani e adulti.

La prevenzione della violenza di genere passa sempre più anche dalle scuole. È quanto emerge da una ricerca dell'Anci sulle politiche e i servizi attivati dai Comuni italiani, presentata in occasione dell'insediamento della Commissione nazionale Anci per le Pari Opportunità, annunciato dal sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, designato presidente della commissione dal Consiglio nazionale dell'associazione.