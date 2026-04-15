Violenza economica di genere la Commissione femminicidio | Contro il controllo coercitivo lezioni di portafoglio Il piano per rendere strutturale l’educazione finanziaria nelle scuole

Una proposta per contrastare la violenza economica di genere prevede di riconoscerla come reato autonomo nel codice penale. Si suggerisce inoltre di rafforzare l’educazione finanziaria nelle scuole e di istituire un fondo di emergenza destinato a sostenere le donne vittime di privazioni patrimoniali e controllo coercitivo. La proposta nasce dall’esigenza di affrontare questa forma di violenza in modo più strutturato e mirato.

Riconoscere la violenza economica come fattispecie autonoma all'interno del codice penale, rafforzare l'educazione finanziaria nelle scuole e istituire un fondo di emergenza per garantire sostegno immediato alle donne che subiscono privazioni e controllo patrimoniale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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