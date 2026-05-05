Devo ammetterlo, al primo ascolto La fonte, il nuovo disco di Cosmo, non mi aveva convinto. Colpa forse anche del modo in cui fruiamo la musica oggi. La ascoltiamo di corsa, confinando un’attività che ha bisogno di spazio mentale tra gli incastri delle nostre giornate stracolme di stimoli e distrazioni. Quando mi è arrivato il link dall’ufficio stampa per ascoltare in streaming l’album prima dell’uscita ufficiale, avvenuta il 17 aprile, non sono riuscito a capire subito le scelte del musicista di Ivrea. Poi giovedì scorso, quando La fonte nel frattempo era già diventato di dominio pubblico, mi sono detto: riproviamoci. E ho cambiato completamente idea.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Cosmo risale alla fonte

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