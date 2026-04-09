Cosmo annuncia il suo nuovo album intitolato “La fonte”, che uscirà domani. Durante un incontro alla Triennale, il musicista ha spiegato che questo disco rappresenta un cambiamento rispetto alle sue precedenti produzioni. A partire dal 24 maggio, il cantautore presenterà le nuove canzoni dal vivo in una serie di concerti mattutini all’Idroscalo, nel contesto del festival MiAmi.

"È un disco che cambia rotta rispetto a quel che ci si attende da me – ammette Cosmo alla Triennale, svelando le canzoni del nuovo album “La fonte”, in uscita domani, e che presenterà poi dal vivo con una serie di concerti mattutuni a partire dal 24 maggio al MiAmi dell’Idroscalo –. Ho messo da parte le ambientazioni dance per guardare altrove, da un lato Dalla e Carboni e dall’altro Bad Bunny. È venuto fuori un disco che non c’entra niente né con gli uni né con l’altro, ma uno segue la luce del faro e poi si perde. Giusto così". Per il vulcanico musicista di Ivrea, al secolo Marco Jacopo Bianchi, “La fonte” è il sequel del predecessore “Sulle ali del cavallo bianco”: "Il verso “Tornare alla fonte“ è in quel disco, in un certo senso questo diventa il prequel". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - E Cosmo ritorna alla Fonte

“Ho bisogno di carezze in un periodo storico come questo, dove va tutto a rotoli. Il male non si ferma mai, si rialza veloce”: Cosmo presenta “La Fonte”“Se ci fosse stato un ballo da accompagamento ai miei nuovi brani, ne avrei immaginato uno più lento e sensuale”.

15 gennaio: la Vergine dei Poveri di Banneux indica alla piccola veggente una fonte miracolosaHa appena undici anni Mariette Beco, la piccola veggente di Banneux, quella sera di gennaio quando le appare la Madonna presentandosi come la Vergine...

Celestial Insights

Argomenti più discussi: E Cosmo ritorna alla Fonte; Cosmo cambia pelle: meno dance e più anima nel nuovo album La Fonte; Cosmo parla del nuovo album: La Fonte è una carezza. I concerti al mattino? Non chiamateli soft clubbing; Il ritorno di Cosmo: La Fonte fuori il 17 aprile.

E Cosmo ritorna alla FonteÈ un disco che cambia rotta rispetto a quel che ci si attende da me – ammette Cosmo alla Triennale, svelando le canzoni del nuovo album La fonte, in uscita domani, e che presenterà poi dal vivo con ... ilgiorno.it

Evento speciale a 3Kona Ritorna da noi Mauro Grande per un incontro davvero affascinante dedicato alla Astrologia Vedica secondo gli insegnamenti di Sri Yukteswar. Un viaggio tra cosmo e karma per comprendere come le energie dei pianeti influenzano l - facebook.com facebook

Il #Cosmo non aspetta! In questo episodio, il #cosmonauta Alexandr #Misurkin ci parla del ritorno della #NASA verso la #Luna con #ArtemisII Sottotitoli in italiano: Roberto Paradiso. x.com