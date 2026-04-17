Oggi, diciassette aprile 2026, è uscito il nuovo album di Cosmo, dal titolo “La Fonte”. Dopo circa un anno dal suo ultimo lavoro, “Despot”, l’artista piemontese è ritornato nella scena musicale italiana con un nuovo progetto in collaborazione con Alessio Natalizia, in arte Not Waving, con cui ha già lavorato in passato per il cd “Sulle Ali del Cavallo Bianco”. La nostra recensione. In collaborazione con Not Waves, con cui ha realizzato l’intero album tra scrittura, produzione e melodia, “La Fonte” risulta essere un lavoro in linea con le corde dell’artista, il quale si conferma un grande sperimentatore del suono, mescolando generi che vanno dall’ elettronica al pop e all’ indi – pop.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “La Fonte”, il nuovo album di Cosmo: in viaggio tra amore, addii e politica

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