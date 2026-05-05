L'Unione Europea ha deciso di vietare l'uso del filtro UV 4-MBC nei cosmetici a causa di potenziali rischi per il sistema ormonale. Questa decisione si basa su studi che suggeriscono come la sostanza possa interferire con le funzioni endocrine. Chi utilizza prodotti solari dovrebbe controllare gli ingredienti sull'etichetta, cercando nomi alternativi per evitare questa sostanza. La restrizione si inserisce in un quadro più ampio di regolamentazioni per tutelare la salute dei consumatori.

? Cosa scoprirai Quali nomi cercare nell'INCI per evitare questo filtro pericoloso?. Come può un filtro solare alterare il sistema ormonale umano?. Perché i prodotti per bambini richiedono una verifica più rigorosa?. Quali altre sostanze nei cosmetici sono attualmente sotto osservazione?.? In Breve Divieto nuovi prodotti dal 1° maggio 2025 e scorte entro il 1° maggio 2026.. Sostanza 4-MBC classificata come interferente endocrino dal CSSC nel 2022.. Vecchia soglia massima di concentrazione fissata al 4% per il principio attivo.. Sostanze sotto osservazione includono Benzophenone al 5%, Homosalate e Octocrylene.. Dal 1° maggio 2026 scatta in tutta l’Unione Europea il divieto definitivo di vendita per ogni prodotto cosmetico che contenga il filtro UV 4-Methylbenzylidene Camphor.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosmetici: stop UE al filtro UV 4-MBC per rischi ormonali

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