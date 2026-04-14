Cosmetici | addio all’argento negli smalti e nuovi limiti UE

A partire dal primo maggio 2026, entreranno in vigore le nuove regole del Regolamento UE 202678 riguardanti i cosmetici. Le norme prevedono restrizioni e divieti su varie sostanze chimiche presenti nei prodotti di bellezza venduti nell’Unione Europea. Tra le sostanze interessate ci sarà anche l’argento, che sarà vietato negli smalti e in altri cosmetici. Le nuove disposizioni si applicano a tutti i prodotti commercializzati all’interno dell’Unione Europea.

Dal primo maggio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni del Regolamento UE 202678, che imporranno restrizioni severe e divieti specifici su diverse sostanze chimiche utilizzate nei cosmetici venduti nell’Unione Europea. La normativa, approvata dalla Commissione europea il 12 gennaio scorso, mira a uniformare la protezione della salute dei consumatori agendo sulle sostanze classificate come CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione). L’aggiornamento normativo non comporterà la scomparsa totale di tutti i prodotti brillanti, ma colpirà duramente l’uso dell’argento come pigmento decorativo. Per quanto riguarda l’argento...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosmetici: addio all’argento negli smalti e nuovi limiti UE Assegno Unico: stop ai limiti UE, nuovi diritti per i figli all’esteroIl Governo italiano, attraverso un emendamento al decreto PNRR (DL 19/2026), sta per estendere l’Assegno Unico Universale ai cittadini dell’Unione... Borse Ue ancora in discesa dopo le minacce di Trump. Nuovi record per oro e argentoBorse europee ancora a picco con il clima di volatilità innescato dalle nuove minacce di Donald Trump all’Ue sul fronte dei dazi per la Groenlandia.