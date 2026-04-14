Dal 1° maggio entreranno in vigore nuove normative che vietano la commercializzazione di smalti e gel glitterati nel settore cosmetico europeo. Le regolamentazioni riguardano anche profumi, shampoo, dentifrici e spray, con modifiche specifiche sulle formulazioni e sugli ingredienti ammessi. Queste modifiche sono state approvate dalle autorità competenti e si applicano a tutti i prodotti distribuiti all’interno dell’Unione Europea.

Il settore beauty europeo si accinge ad entrare in una nuova fase e non si tratta di tendenze o stile, ma di una revisione profonda delle regole che disciplinano i cosmetici. Addio a smalti e gel glitterati, nuove regole per profumi, shampoo, dentifrici e spray. Dal 1° maggio 2026 entreranno infatti in vigore nuove restrizioni europee – un passo verso prodotti più controllati e sicuri per i consumatori – sui cosmetici. Nuove norme che avranno un impatto concreto su smalti, profumi, make-up e prodotti per l’igiene orale. Entrerà in vigore il prossimo mese il regolamento Ue 202678, adottato il 12 gennaio 2026, che aggiorna la normativa quadro già esistente introducendo limiti più severi su alcune sostanze considerate potenzialmente pericolose.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cosmetici: smalti e gel glitterati vietati dal 1° maggio. Nuove regole anche per profumi, shampoo, dentifrici e spray

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