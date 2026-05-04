Dall'1 maggio vietati i cosmetici cancerogeni la chimica cosmetologa Sciarra | Biologico non significa più sicuro

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal primo maggio, sono entrate in vigore nuove restrizioni sui cosmetici e profumi, che vietano o limitano l’uso di sostanze considerate cancerogene o tossiche. La chimica cosmetologa ha commentato che l’etichetta biologico non garantisce più automaticamente la sicurezza dei prodotti. Queste norme mirano a ridurre l’impiego di ingredienti pericolosi, mentre le aziende devono adeguarsi alle nuove regolamentazioni.

Le nuove restrizioni limitano o vietano in cosmetici e profumi le sostanze cancerogene o tossiche. Fanpage.it ha fatto chiarezza con la Dott.ssa Sciarra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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