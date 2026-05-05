Così Britney Spears ha evitato il carcere la popstar condannata a un giorno di galera

Da quotidiano.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio 2026 si è appreso che la cantante ha evitato il carcere dopo aver concordato, attraverso il suo legale, un patteggiamento relativo a un’accusa di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La condanna prevede un giorno di detenzione, che la popstar dovrà scontare, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento legale o sulle eventuali sanzioni accessorie.

Roma, 5 maggio 2026 – Alla fine, Britney Spears ha evitato il carcere dopo aver accettato, tramite il suo avvocato, un patteggiamento per un’accusa legata alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. La cantante, 44 anni, non era presente in aula a Ventura, in California: a rappresentarla è stato il legale Michael A. Goldstein, che ha dichiarato la colpevolezza per il cosiddetto “wet reckless”, una forma attenuata del reato. La sentenza: un giorno di carcere per Britney Spears (che non farà) L’intesa con l’accusa ha portato a una condanna simbolica ma vincolante: un giorno di carcere che però non sconterà in quanto già considerato scontato...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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