Il 5 maggio 2026 si è appreso che la cantante ha evitato il carcere dopo aver concordato, attraverso il suo legale, un patteggiamento relativo a un’accusa di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La condanna prevede un giorno di detenzione, che la popstar dovrà scontare, ma non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento legale o sulle eventuali sanzioni accessorie.

Roma, 5 maggio 2026 – Alla fine, Britney Spears ha evitato il carcere dopo aver accettato, tramite il suo avvocato, un patteggiamento per un’accusa legata alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. La cantante, 44 anni, non era presente in aula a Ventura, in California: a rappresentarla è stato il legale Michael A. Goldstein, che ha dichiarato la colpevolezza per il cosiddetto “wet reckless”, una forma attenuata del reato. La sentenza: un giorno di carcere per Britney Spears (che non farà) L’intesa con l’accusa ha portato a una condanna simbolica ma vincolante: un giorno di carcere che però non sconterà in quanto già considerato scontato...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Così Britney Spears ha evitato il carcere, la popstar condannata a un giorno di galera

Britney Spears: da REGINA del pop a PRIGIONIERA del sistema | La verità sulla #conservatorship

Notizie correlate

Britney Spears: la popstar evita il carcere dichiarandosi colpevoleBritney Spears si è dichiarata colpevole evitando dopo l’accusa d in stato di ebbrezza, a seguito del fermo scattato lo scorso marzo in California.

Britney Spears si dichiara colpevole e patteggia la condanna per la guida in stato ebbrezza: evitato il carcereBritney Spears ha evitato la pena detentiva per guida in stato di ebbrezza in California, dopo essersi dichiarata colpevole di un’accusa di minore...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Britney Spears ha patteggiato l'accusa di guida in stato alterato. La mossa per evitare il carcere; Britney Spears a processo per guida in stato di ebbrezza, cosa rischia; Britney Spears si dichiara colpevole di guida in stato di ebbrezza ed evita il carcere; Britney Spears, niente carcere per guida in stato di ebbrezza | Corso di recupero e multa per lei.

Così Britney Spears ha evitato il carcere, la popstar condannata a un giorno di galeraDeterminante per la decisione dei giudici il percorso intrapreso dall’artista, pizzicata alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe ... quotidiano.net

Britney Spears patteggia per guida in stato di ebbrezza ed evita il carcere. Dovrà vedere psicologo e psichiatra periodicamenteLa popstar, 44 anni, si è dichiarata colpevole di guida sconsiderata. Sarà in libertà vigilata per un anno e dovrà continuare ad apportare cambiamenti positivi nella sua vita ... corriere.it

Viral Claims Resurface Alleging MTV Prank Involving Michael Jackson and Britney Spears on His Birthday. Online discussions have resurfaced an unverified claim involving Michael Jackson, Britney Spears, and MTV, suggesting a staged “fake award” momen - facebook.com facebook