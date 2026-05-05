A Cosenza, un complesso turistico è stato sequestrato per un valore di 30 milioni di euro. L'operazione riguarda un’indagine su un presunto sistema di truffe legate a un falso aumento di capitale volto a ottenere fondi pubblici o privati. Sei persone sono state identificate come coinvolte in questa vicenda, che riguarda presunte frodi e falsificazioni nelle procedure finanziarie. La procura ha annunciato i provvedimenti giudiziari e le indagini continuano.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto a falsificare l'aumento di capitale per i fondi?. Chi sono i sei indiziati coinvolti nel sistema di truffe?. Quali strutture del complesso turistico sono state colpite dal sequestro?. Come verranno recuperati i 30 milioni sottratti alle casse dello Stato?.? In Breve Sei indiziati ricevono inviti a dedurre dalla Procura Regionale della Corte dei Conti.. Fondi Invitalia ottenuti tramite fittizio aumento di capitale per polo turistico multifunzionale.. Sequestrati sette immobili e diverse porzioni di terreno in provincia di Cosenza.. Manovre contabili hanno causato un danno erariale superiore a 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cosenza: sequestrato complesso turistico per 30 milioni di euro

Sequestrato un complesso turistico e terreni per un danno erariale di oltre 30 milioni di euro

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