Blitz della Municipale | sequestrato un maxi complesso

Nelle ultime settimane, la Polizia municipale di Cercola ha portato a termine due operazioni che hanno portato al sequestro di un grande complesso. Le operazioni sono state condotte sotto la guida del Comandante Vincenzo Montella e sono finalizzate alla tutela dell’ambiente e del territorio. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità delle operazioni o sull’identità delle parti coinvolte.

Nelle scorse settimane, la Polizia municipale di Cercola, guidata dal Comandante Vincenzo Montella, ha condotto due distinte operazioni a tutela dell’ambiente e del territorio. Il primo intervento è avvenuto in un’area situata in via Pironti nella quale sono stati rivenuti circa 4 metri cubi di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Blitz della polizia municipale da 'Reggia Emporio': scatta la chiusura con maxi multaOperazione della Polizia Municipale a Maddaloni, dove è stato disposto lo stop immediato per il punto vendita “Reggia Emporio”, risultato privo di... Ostia, maxi-blitz contro l’illegalità e il degrado: 17 arresti, sequestrato quasi 1 kg di drogaOstia, 28 marzo 2026 – Nelle ultime 24 ore, i carabinieri del Gruppo di Ostia hanno svolto un massiccio controllo del territorio contro illegalità e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Firenze, attività sanitaria abusiva in un’abitazione in zona Piagge: blitz della Municipale; Sequestrato un locale in via Merlo, i gestori non ci stanno: Macché abusivo, siamo un'associazione culturale; Centri massaggi a luci rosse: in carcere dopo un anno i gestori delle case d'appuntamento; Ostia, blitz nello stabilimento dei vip: sequestrate 200 cabine al V-lounge. Firenze, attività sanitaria abusiva in un’abitazione in zona Piagge: blitz della MunicipaleUn’attività sanitaria abusiva in un’abitazione privata nella zona delle Piagge: è la scoperta della Polizia Municipale di Firenze al termine di una lunga e articolata indagine. 055firenze.it Bosco della droga al setaccio Nuovo blitz della municipale Cerbaie, sequestrata cocainaDurante l’operazione controllati oltre 70 veicoli. Scattano le segnalazioni alla Prefettura. In un caso la polvere bianca sarebbe dovuta servire per affrontare un colloquio di lavoro. Il giro di ... lanazione.it Blitz della Polizia Municipale a Eboli, località Campolongo: smantellato il sistema dei "segnalatori luminosi" usato dai pusher. Sequestri e patenti ritirate facebook