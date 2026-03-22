Lunedì 23 marzo 2026 alle 20:30 si gioca Catania contro Casarano Calcio. Il Catania, secondo in classifica, ha deciso di cambiare allenatore affidando la panchina a Viali, che esordirà in questa partita. La squadra etnea si prepara così a affrontare la sfida contro il Casarano, che si terrà allo stadio Cibali.

Clamoroso al Cibali, per scomodare una locuzione d’altri tempi: il Catania secondo in classifica e ormai lontano dalla vetta si separa da Toscano e affida la panchina a Viali, con il tecnico che esordirà quest’oggi in casa contro il Casarano Calcio. L’unico demerito del tecnico calabrese è quello di aver trovato un Benevento invincibile e di aver perso forse. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catania-Casarano Calcio (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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Prossimo turno Catania Casarano Stadio "Angelo Massimino" di Catania Lunedì 23 marzo Ore 20:30 33° giornata di serie C Sky wifi gir.C 2025-26 Dirette tv: sky sport. Dirette Streaming: Now tv, Sky Go. #cataniacasarano x.com