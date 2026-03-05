Heracles Almelo-Utrecht venerdì 06 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20:00 si affrontano Heracles Almelo e Utrecht in una partita di calcio. La sfida avrebbe potuto essere decisiva nella lotta per la salvezza, ma le circostanze sono cambiate nel corso del mese. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati annunciati prima dell'inizio del match.

Un mese la sfida tra Heracles Almelo e Utrecht sarebbe potuta essere uno scontro diretto nella lotta per evitare una possibile retrocessione ma oggi le cose sono cambiate. Gli ospiti infatti hanno fatto dieci punti nelle ultime quattro giornate, battendo 2-0 l'AZ Alkmaar nel turno precedente, e in questo modo si sono allontanati dal bassifondi.