Stasera su Sky Cinema e NOW ci sono diversi film in programmazione, tra cui un titolo di grande successo. La serata inizia alle 21 su Sky Cinema Uno HD, offrendo agli spettatori una selezione di film che spaziano tra azione, commedie e grandi classici. La programmazione include anche altri titoli disponibili sui vari canali e piattaforme, con orari e dettagli che permettono di pianificare una serata dedicata al cinema.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) esplode l’adrenalina di World War Z, con Brad Pitt protagonista di un disaster-movie teso e spettacolare diretto da Marc Forster. Un virus devastante trasforma gli esseri umani in creature feroci e incontrollabili, mentre il mondo precipita nel caos. In mezzo al collasso globale, un funzionario dell’ONU intraprende una corsa disperata contro il tempo per trovare una soluzione, tra scene mozzafiato, ritmo serrato e un senso costante di urgenza. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) si cambia completamente atmosfera con Revolutionary Road, intenso dramma con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, premiata ai Golden Globe.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 14 Aprile 2026 - World War Z

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 7 Aprile 2026 - Delivery ManSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 8 Aprile 2026 - Il MaestroSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

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Su Sky Cinema e in streaming su NOW in prima TV lunedì 13 aprile Vita Privata con protagonista Jodie Foster. Leggi qui www.thinkmovies.it/vita-privata-con-jodie-foster-in-prima-tv-su-sky-e-now/ #VitaPrivata #SkyCinema #thinkmovies facebook