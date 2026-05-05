La paura di lasciar andare i propri genitori è una sensazione comune che molte persone affrontano nell’età adulta, spesso accompagnata da sentimenti di insicurezza e timore di perdita. Questa paura può influenzare le decisioni e le scelte legate alla crescita personale, anche se il processo di allontanamento rappresenta un passo fondamentale per l’autonomia. La psicologia analizza come questa emozione si radichi nelle relazioni familiari e nelle esperienze di dipendenza.

Andare via da casa spaventa, ma è il momento in cui inizi davvero a diventare indipendente e a costruire, passo dopo passo, la tua vita. Il pensiero di lasciare casa può scatenare domande che pungono: “Ce la farò?”, “E se mi perdo?”, “E se deludo tutti?”. Capita a chiunque abbia avuto genitori presenti, affettuosi, magari un po’ iper-coinvolti. Capita anche quando fuori fila tutto: università scelta, stanza trovata, valigia pronta. Marta piange davanti all’armadio e rimanda la partenza di una settimana. Luca chiude la porta e, sull’ascensore, sente una fitta di senso di colpa: “Chi aiuterà papà con le bollette?”. Lasciare i genitori non è mai facile – cityrumors.🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Cosa si nasconde, per la psicologia, dietro la paura di staccarsi dai propri genitori

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