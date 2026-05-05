Cosa sappiamo del grosso incendio scoppiato in una fabbrica a Sant' Agata Bolognese

Lunedì pomeriggio, alle 18:30, un incendio di notevoli dimensioni ha interessato un capannone nella zona industriale di Sant'Agata Bolognese, in provincia di Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio né eventuali feriti. La situazione è ancora sotto controllo.