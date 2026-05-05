Cosa sappiamo del grosso incendio scoppiato in una fabbrica a Sant' Agata Bolognese
Lunedì pomeriggio, alle 18:30, un incendio di notevoli dimensioni ha interessato un capannone nella zona industriale di Sant'Agata Bolognese, in provincia di Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio né eventuali feriti. La situazione è ancora sotto controllo.
Intorno alle 18:30 di lunedì, un grosso incendio è scoppiato in un capannone nella zona industriale di Sant'Agata Bolognese, in provincia di Bologna. Una grande e vistosa colonna di fumo si è innalzata da via Malmenago, preoccupando i residenti del paese e richiedendo l'intervento dei vigili del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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