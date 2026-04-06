Grosso incendio a Biagioni sull’Appennino bolognese in azione anche un Canadair e l’elicottero Drago

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona di Biagioni sull’Appennino bolognese, scoppiato ieri sera durante la giornata di Pasqua. Sul posto sono intervenuti un Canadair e un elicottero della protezione civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di monitoraggio dell’area interessata. Le fiamme si sono propagate in modo rapido, coinvolgendo vaste aree di vegetazione e costringendo le autorità a intervenire con mezzi aerei.

Bologna, 6 aprile 2026 – Un vasto incendio boschivo sta tenendo in apprensione l’Appennino da ieri sera, giorno di Pasqua. Il rogo è scoppiato a Biagioni, piccolo paese dell'Appennino tosco-emiliano, frazione del comune di Alto Reno Terme, nel Bolognese, al confine tra le province di Bologna e Pistoia. Entrano in azione un Canadair e l’elicottero Drago. Le operazioni di spegnimento dell’incendio sono proseguite per tutta la notte e con le prime luci dell'alba, il dispositivo di soccorso aereo è entrato in azione con l'elicottero Drago 147 del Reparto Volo di Bologna e un Canadair della flotta aerea nazionale. Sul posto, inoltre, continuano a operare 7 squadre dei vigili del fuoco con l'aiuto di 13 automezzi, sotto il coordinamento del Dos (Direttore Operazioni di Spegnimento). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Grosso incendio a Biagioni sull’Appennino bolognese, in azione anche un Canadair e l’elicottero Drago Maxi incendio devasta i boschi di Laveno: in azione anche un canadairLaveno Mombello (Varese), 5 aprile 2026 – Da ieri, sabato 4 aprile, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel territorio di Laveno Mombello... Appennino bolognese, incendio a Gaggio Montano: sette squadre dei vigili del fuoco in azione per salvare la zona.Incendio nell’Appennino bolognese: sette squadre dei vigili del fuoco in azione a Gaggio Montano Un incendio di notevoli dimensioni ha devastato...