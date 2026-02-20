Foo Fighters Dave Grohl rompe il silenzio su Josh Freese | cosa c’è davvero dietro l’addio
Dave Grohl ha spiegato cosa ha portato alla partenza di Josh Freese dai Foo Fighters, causando molte speculazioni tra i fan. La separazione è avvenuta dopo un lungo periodo di tensioni interne e differenze creative. Grohl ha raccontato che le divergenze avevano reso difficile lavorare insieme, spingendo alla decisione di separarsi. La band ha già iniziato a cercare un nuovo batterista per i prossimi concerti.
A quasi un anno dall’uscita di Josh Freese, Dave Grohl interviene pubblicamente per chiarire una vicenda che aveva acceso discussioni tra fan e addetti ai lavori. Il leader dei Foo Fighters ha spiegato come si è arrivati alla separazione dal batterista entrato nel 2023 dopo la scomparsa di Taylor Hawkins. Scopriamo di più. Tra Freese e i Foo Fighters mancava piena intesa artistica. Freese aveva raccontato di essere stato informato che la band intendeva “andare in un’altra direzione”, senza ulteriori spiegazioni. In seguito aveva ammesso quanto fosse complesso raccogliere l’eredità di Hawkins e quanto quel repertorio non lo rappresentasse pienamente.🔗 Leggi su Quotidiano.net
