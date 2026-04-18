Il consiglio comunale di Cortona si riunirà giovedì 23 aprile per discutere 13 punti all'ordine del giorno, tra cui il rendiconto del 2025 e una variazione al bilancio preventivo 2026. La seduta si svolge nel contesto delle attività amministrative della città e coinvolge diverse delibere legate alla gestione finanziaria e alle decisioni di bilancio. La convocazione si inserisce nel calendario consueto degli incontri del consiglio comunale.

Arezzo, 18 aprile 2026 – . Sono 13 punti all’ordine del giorno con il rendiconto del 2025 e la variazione al bilancio preventivo 2026. È convocato per giovedì 23 aprile alle ore 15 il Consiglio comunale di Cortona. Sono 13 i punti all’ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con gli adempimenti di rito e le comunicazioni. A seguire il sindaco presenterà e metterà ai voti il rendiconto 2025, la ratifica della delibera di giunta e la variazione al bilancio di previsione, a seguire saranno messi ai voti il programma triennale dei lavori pubblici, l’aggiornamento del Documento unico di programmazione, quindi l’assestamento del bilancio di previsione e le modifiche al regolamento della Tari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona, il consiglio comunale di giovedì 23 aprile

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