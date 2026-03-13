Fondi Pnrr per le scuole e svolta sui diritti civili in consiglio comunale

Nella seduta di ieri, 12 marzo, il consiglio comunale di Verona ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2026-2028. La modifica si è resa necessaria per accogliere nuovi finanziamenti statali destinati a migliorare la sicurezza degli studenti nelle scuole. Questa decisione riguarda i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e segnala un intervento diretto sulla sicurezza scolastica nel territorio comunale.

Approvata una variazione di bilancio da 460mila euro per la sicurezza degli istituti scolastici. E via libera alla mozione sul consenso sessuale, tra accesi dibattiti e messaggi di solidarietà alla consigliera Verzè Nella seduta di ieri, 12 marzo, il consiglio comunale di Verona ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2026-2028, necessaria per recepire nuovi finanziamenti statali destinati alla sicurezza degli studenti. L’aula ha approvato la proposta con 24 voti favorevoli e 10 astenuti, garantendo risorse cruciali derivanti dal Pnrr per l'adeguamento antincendio degli edifici scolastici. Previsti tre interventi finanziati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

’Noi siamo le scuole’. Video per raccontare i lavori con i fondi PnrrIl Ministero dell’Istruzione a Ferrara per raccontare, mediante dei video dedicati, l’attuazione delle misure Pnrr per l’Istruzione che...

Pnrr, inchiesta sui fondi persi. Le audizioni in commissioneEntrano nel vivo i lavori della commissione comunale d’indagine sui fondi Pnrr persi che avrebbero dovuto consentire al territorio di dotarsi di una...

Aggiornamenti e notizie su Fondi Pnrr

Temi più discussi: La procura europea EPPO ha sequestrato 2 milioni di euro per frode a fondi PNRR per l’Italia; Presentati i risultati dell’iniziativa in sinergia dei fondi PNRR ed Erasmus+ per le mobilità di alunni e docenti; La beffa dei fondi Pnrr per le scuole: i progetti sono finiti, ma i soldi non arrivano; Rome Technopole, completata la spesa dei 110 milioni dei fondi Pnrr.

La beffa dei fondi Pnrr per le scuole: i progetti sono finiti, ma i soldi non arrivanoMolti istituti hanno ricevuto degli acconti ma non il saldo e hanno anticipato centinaia di migliaia di euro che ora mancano dai bilanci. Dopo la fretta per ... torino.repubblica.it

Il Pnrr alla prova della sostenibilità: l’analisi dell’ASviSGrazie ai fondi del Pnrr è stato colmato il 39% della distanza dell’Italia dall’Agenda 2030. Un contributo rilevante, ma non sufficiente: per raggiungere i 17 Obiettivi servirebbero altri 20 miliardi ... ansa.it

Casa di Comunità, Vietri (FdI): “Lavori in ritardo drammatico a Taranto” Le opere vanno ultimate entro il 31 marzo e collaudate entro giugno per poi rendicontare alla struttura nazionale che gestisce i fondi PNRR - facebook.com facebook

Gianni Oliva: “Quanti errori sui fondi Pnrr, scuole lasciate sole di fronte a una montagna di soldi” x.com