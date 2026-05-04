Anello poker di Fraporta | l’edizione 2026 della Corsa storica si tinge di rossoblu

Nell’edizione 2026 della Corsa all’Anello storica, il terziere Fraporta si è aggiudicato la vittoria, portando a casa il quarto titolo consecutivo. Il rione rossoblu aveva già trionfato nelle tre edizioni precedenti, dal 2023 al 2025, confermando così la propria supremazia nel corso degli ultimi anni. La competizione si è svolta con le tradizionali prove, attirando numerosi spettatori e appassionati della manifestazione.

Il terziere Fraporta ha vinto la Corsa all’Anello storica. Il rione rossoblu, grazie a questa vittoria, mette a segno un bel “poker”, avendo conquistato le precedenti tre edizioni (2023-2025). Ancora una volta, il successo si deve alla bravura del cavaliere rossoblu Luca Paterni che è stato il.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Vibrante Corsa all’Anello storica. Trionfa Luca Paterni di FraportaLuca Paterni di Fraporta ha vinto la Corsa all’Anello storica 2026, che si è svolta ieri in occasione delle celebrazioni del patrono San Giovenale,... Narni, Paterni centra l’anello: trionfo di Fraporta alla corsa storica? Cosa scoprirai Come ha fatto Paterni a centrare un bersaglio di soli 3 centimetri? Chi sono i musici che hanno unito i tre terzieri storici? Quanto... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Anello, poker di Fraporta: l’edizione 2026 della Corsa storica si tinge di rossoblu. Vibrante Corsa all’Anello storica. Trionfa Luca Paterni di FraportaLuca Paterni di Fraporta ha vinto la Corsa all’Anello storica 2026, che si è svolta ieri in occasione delle celebrazioni del patrono San Giovenale, sulla pista allestita lungo piazza dei Priori. A sfi ... lanazione.it Corsa all'Anello, inaugurato il crocifisso ligneo di Fraporta nella chiesa di San FrancescoE’ stato inaugurato, nell’abside della chiesa di San Francesco, il crocifisso ligneo dipinto realizzato nel 2026 dai volontari dell’associazione terziere Fraporta e donato alla parrocchia cittadina. L ... corrieredellumbria.it