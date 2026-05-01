Il Bari ha vinto contro la Virtus Entella, ma ha sofferto nel secondo tempo. La vittoria consente alla squadra di avvicinarsi alla salvezza diretta, che ora potrebbe essere raggiunta con un punto nelle prossime partite. Per evitare i playout, a Catanzaro basterà un pareggio. La situazione in classifica rimane aperta e dipende dai risultati delle ultime gare.

Il Bari vince con la Virtus Entella, ma soffre nel secondo tempo. Il Bari può ancora salvarsi direttamente, ma a Catanzaro basterà un pareggio per arrivare al playout (oggi proprio contro la Virtus Entella). La partita Longo sceglie la difesa a quattro, è questa la vera novità di giornata: 4-3-1-2 per l’allenatore biancorosso con Pagano alle spalle di Rao e Moncini, Verreth torna titolare. Il primo tempo è senza particolari emozioni, fino al 45’: Moncini, quasi casualmente, si trova il pallone in area di rigore, si gira bene e fa la rete dell’1-0. Prima, l’unico squillo era stato dei liguri con il colpo di testa di Benedetti della Virtus Entella, finito sul palo.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il Bari batte l'Entella e vede i playout: ora basta un punto. E la salvezza diretta è possibile

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