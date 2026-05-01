Entella soccombe a Bari | l’ultima sfida si gioca sul filo della salvezza

Nella partita di ieri allo stadio San Nicola, Bari ha battuto l’Entella con il punteggio di 2-0, grazie ai gol di Moncini e Maggiore. La sconfitta ha portato la squadra ospite in una posizione difficile in classifica, ora in zona play-out, alle spalle della Carrarese. La gara ha avuto un andamento equilibrato, ma alla fine sono stati decisivi i due gol siglati nel secondo tempo.

? Cosa sapere Bari-Entella 2-0 con gol di Moncini e Maggiore allo stadio San Nicol.. La sconfitta sposta la squadra di Chiappella nella zona play out contro la Carrarese.. La sconfitta dell’Entella a Bari per 2-0 costringe la squadra di Chiappella a lottare per la salvezza nell’ultima sfida stagionale contro la Carrarese, dopo un match dominato dai pugliesi nel San Nicol. Il destino della stagione ligure si gioca ora su un filo sottilissimo. Allo stadio San Nicol, il rammarico ha colpito i biancorossi già al 12?, quando la testa di Benedetti ha preso la direzione sbagliata, colpendo il palo e lasciando aperto il varco per lo sviluppo del confronto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Entella soccombe a Bari: l’ultima sfida si gioca sul filo della salvezza Notizie correlate Pronostico Bari-Entella: si prendono l’ultima occasioneBari-Entella è una partita valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico... Leggi anche: Il Bari batte l'Entella e vede i playout: ora basta un punto. E la salvezza diretta è possibile Contenuti utili per approfondire Si parla di: Guida alla penultima di Serie B: tutti in campo il 1° Maggio. Venezia ormai in A, Samp quasi salva. LIVE - Bari-Virtus Entella 1-0, biancorossi che soffrono52' - ESPULSO VERRETH! Clamorosa ingenuità del centrocampista belga che commette fallo di reazione ai danni di Guiu autore, a sua volta, di un calcio sferrato al belga che nella circostanza viene ... tuttobari.com Entella ko a Bari, Chiappella: Ora affrontiamo l’ultima battaglia, poi vedremo cosa accadràChiavari – Il ko maturato allo stadio San Nicola contro il Bari rimette l’Entella nella condizione di non essere più padrona del proprio destino, ma la pratica salvezza nonostante il ko contro i galle ... ilsecoloxix.it