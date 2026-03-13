Inchiesta appalti Fiumicino revocate le misure cautelari per tutti gli indagati

Le misure cautelari sono state revocate per tutti gli indagati nell’inchiesta sugli appalti a Fiumicino. La decisione riguarda gli individui coinvolti nell’indagine che aveva interessato l’amministrazione comunale. La fase delle restrizioni della libertà personale si conclude con questa misura. La notizia è stata annunciata oggi, 13 marzo 2026.

Fiumicino, 13 marzo 2026 – Si chiude la fase delle restrizioni della libertà personale per i coinvolti nell'inchiesta che ha interessato l'amministrazione di Fiumicino. Il 4 marzo sono state revocate le misure cautelari nei confronti di tutti i soggetti raggiunti, l'estate scorsa, da ordinanze di custodia domiciliare e avvisi di garanzia. Il provvedimento interviene in un momento in cui l'impianto accusatorio, relativo alla gestione di appalti per manifestazioni e luminarie, è oggetto di una revisione da parte dei gradi superiori di giudizio. L'avvocato Massimiliano Gabrielli, difensore dell'ex assessora Federica Poggio, delinea i passaggi che hanno condotto alla liberazione degli indagati.