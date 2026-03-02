Corruzione e truffa su fondi pubblici | misure cautelari per un pubblico ufficiale e due imprenditori

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa hanno eseguito misure cautelari nei confronti di un pubblico ufficiale e di due imprenditori, nell'ambito di un'indagine su corruzione e truffa riguardanti fondi pubblici. Le operazioni rientrano in un procedimento giudiziario che mira a fare luce su presunte irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche. L'attività si è concentrata sulla verifica di eventuali illeciti commessi dai soggetti coinvolti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, stanno dando esecuzione a misure cautelari nei confronti di 3 persone (un pubblico ufficiale e due imprenditori) ritenuti indiziati, a vario titolo – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari- di "corruzione per l'esercizio della funzione", "falsità materiale in concorso", "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, che gli odierni indagati sono da.