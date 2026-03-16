Prassi illegale per favorire gli imprenditori Ecco l’accusa della procura a Comune e costruttori nel primo processo sull’urbanistica

La procura ha avviato un procedimento contro il Comune di Milano e alcuni costruttori, accusandoli di aver adottato pratiche illegali per favorire gli imprenditori. Nel procedimento si parla di circa 4,7 milioni di euro di monetizzazioni che i costruttori Carlo e Stefano Rusconi avrebbero dovuto versare al Comune per il progetto della Torre Milano in via Stresa. È il primo caso legato all’urbanistica in questa sede giudiziaria.

“Circa 4,7 milioni di euro di monetizzazioni “. È quanto avrebbero dovuto versare al Comune di Milano per la ‘ Torre Milano ‘ di via Stresa i costruttori Carlo e Stefano Rusconi. Invece nelle casse pubbliche finì una cifra otto volte inferiore, cioè poco più di 500mila euro. A dirlo ieri la pm, Marina Petruzzella, nella requisitoria del primo processo all’Urbanistica della città che andrà a sentenza nei prossimi mesi, quello per il grattacielo di 24 piani e 83 metri di altezza di via Stresa 22 – piazza Carbonari, per il quale otto fra imprenditori, architetti, dirigenti e funzionari del Comune di Milano sono imputati di abusi edilizi e lottizzazione abusiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Prassi illegale per favorire gli imprenditori”. Ecco l’accusa della procura a Comune e costruttori nel primo processo sull’urbanistica Articoli correlati Urbanistica, l’accusa della procura al Comune: “A Milano leggi aggirate in maniera eversiva” con “determine fantasiose”Per i pm la determina del 2018 (che di fatto liberalizzò l'uso della scia) ha terremotato l'urbanistica. Costruttori contro le 2 delibere di urbanistica a Bari: "Troppi vincoli". Il Comune: "Norme equilbrate"Ance e Ordine Ingegneri hanno inviato una nota a Palazzo di Città per chiedere di rivederle a poche ore dalla seduta del Consiglio In Consiglio...