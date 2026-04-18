Il proprietario del club ha convocato un incontro con l’allenatore in vista di decisioni importanti per il futuro della squadra. La riunione si terrà in anticipo rispetto alle scadenze previste e riguarda questioni legate alla guida tecnica e alla pianificazione della stagione. Entrambi i soggetti sono stati protagonisti di incontri recenti, che hanno portato a questa convocazione. La discussione si svolgerà a Napoli, con la presenza di figure chiave del club.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI – Il momento della verità è arrivato. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis è rientrato a Napoli e oggi sarà al Maradona per la sfida contro la Lazio, ma soprattutto per iniziare a definire il futuro del club insieme ad Antonio Conte. Il presidente, reduce dal soggiorno negli Stati Uniti tra impegni istituzionali e mediatici – dalla cittadinanza onoraria di Los Angeles alla presentazione del film “Ag4in” – ha riaperto il dialogo pubblico anche sul destino della panchina azzurra.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis chiama Conte: vertice anticipato per decidere il futuro”

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Temi più discussi: Conte decide il futuro del Napoli: tutti i nomi dei possibili sostituti per la panchina azzurra; Conte detta la linea del Napoli e chiarisce le voci sulla Nazionale; L’analisi dei calendari di Napoli e Inter: il momento è cruciale; Alisson lo spaccapartite del Napoli cerca un posto da titolare contro la Lazio.

Corriere dello Sport: Conte-Napoli, tutto in bilico: sintonia da ritrovare, De Laurentiis prepara le alternativeAntonio Conte resta il punto fermo del Napoli, ma il futuro è tutto da scrivere. Come racconta Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito a Parma la sua posizione: «Ho un contrat ... napolipiu.com

Corriere dello Sport: McTominay, gol e leadership: il Napoli si aggrappa al suo trascinatoreScott McTominay si conferma ancora una volta uomo chiave del Napoli, avvicinandosi al proprio record realizzativo stagionale. Come racconta Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, il centrocampista ... napolipiu.com

La mia letterina a Trump uscita sul sito del Corriere della Sera LETTERA A TRUMP Caro Presidente, le scrive uno dei tanti, penso siamo miliardi, che nel mondo ha il tempo di seguire le sue dichiarazioni e commentarle. Forse lei ignora che c’è anche gente c - facebook.com facebook

Visto che è uscito un articolo sul Corriere della Sera e in tanti me lo stanno chiedendo, torno su El Niño. Attenzione a una cosa: non basta leggere “Super El Niño” per sapere che estate avremo in Italia. Al momento lo scenario più corretto è questo: nei prossim x.com