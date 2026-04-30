L’azzurro in prestito ha deluso e non verrà riscatto | futuro già scritto al Napoli!

Jesper Lindstrom, arrivato a Napoli per 25 milioni di euro, non verrà riscattato e tornerà in Germania al termine della stagione. L’attaccante danese non ha mai trovate spazio nella squadra azzurra e anche in prestito in Bundesliga non ha mostrato miglioramenti nelle sue prestazioni. La decisione di non esercitare il diritto di riscatto sembra essere ormai definitiva, e il suo futuro non prevede un ritorno in Italia.

Jesper Lindstrom farà ritorno a Napoli al termine della stagione, ma non per restare. L’attaccante danese, acquistato per 25 milioni di euro, non ha mai trovato spazi nell’ambiente azzurro e continua a deludere anche in Germania. Lindstrom al Wolfsburg: il prestito che non ha funzionato. Secondo quanto rivela Tuttomercatoweb, la seconda esperienza in prestito del giocatore danese non ha prodotto i risultati sperati. L’ex Eintracht non ha inciso nel campionato tedesco, confermando il trend negativo che lo caratterizza da quando veste la maglia del Napoli. La soluzione temporanea al Wolfsburg rappresenta soltanto un rinvio della decisione, non una risoluzione definitiva della questione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - L’azzurro in prestito ha deluso e non verrà riscatto: futuro già scritto al Napoli! Notizie correlate Conte Napoli, futuro già scritto per l’ex tecnico della Juventus. Ecco cosa filtra da Castel Volturnodi Redazione JuventusNews24Conte Napoli, futuro già scritto per l’ex commissario tecnico della nazionale azzurra. Conte Napoli, il futuro dell’ex allenatore della Juventus sembra già scritto. Cosa filtra da Castel Volturnodi Redazione JuventusNews24Conte Napoli, il futuro del tecnico salentino sembra essere già stato scritto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Højlund-Napoli, ecco quando potrebbe scattare l'obbligo di riscatto; Calciomercato Napoli, Zeballos e Atta: gli azzurri accelerano; Riscatto Napoli contro la Cremonese: poker azzurro, torna al gol De Bruyne; Alisson, da scommessa a idolo della piazza. Calciomercato Napoli: nuova offerta per l’esterno di ritorno dal prestitoIl futuro di Noa Lang resta in bilico e continua a intrecciarsi con il mercato turco. L’esterno offensivo, di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al ... magazinepragma.com Napoli, l'esercito degli esuberi: 23 giocatori rientreranno dai prestitiIl Napoli ha un vero e proprio esercito di giocatori mandati in prestito. Alcuni di loro saranno nuovamente valutati, mentre per molti di loro si proverà a cederli. areanapoli.it È partita oggi l’edizione 2026 del Comicon Napoli, e fin dalle prime ore si è registrato un mix di entusiasmo travolgente e forti disagi organizzativi. L’apertura dei cancelli ha richiamato migliaia di appassionati, ma ha anche messo sotto pressione l’intera area d - facebook.com facebook Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna. x.com