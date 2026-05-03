Gonzalo Garcia nuovo obiettivo per l’attacco Juve | idea formula Morata e Kolo Muani ora è meno certo

La Juventus sta considerando un’operazione di mercato che coinvolgerebbe Gonzalo Garcia e Kolo Muani, con l’obiettivo di portare l’attaccante in bianconero. In passato si era parlato di una formula simile a quella adottata con Morata e il Real Madrid, ma ora questa soluzione sembra meno probabile. La società valuta diverse opzioni e sta monitorando da vicino la situazione del giocatore, senza ancora aver preso una decisione definitiva.

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