Gonzalo Garcia nuovo obiettivo per l’attacco Juve | idea formula Morata e Kolo Muani ora è meno certo

Da calcionews24.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta considerando un’operazione di mercato che coinvolgerebbe Gonzalo Garcia e Kolo Muani, con l’obiettivo di portare l’attaccante in bianconero. In passato si era parlato di una formula simile a quella adottata con Morata e il Real Madrid, ma ora questa soluzione sembra meno probabile. La società valuta diverse opzioni e sta monitorando da vicino la situazione del giocatore, senza ancora aver preso una decisione definitiva.

Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato! Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti! Fenucci sicuro: «E’ stata una stagione con alti e bassi, ma abbiamo fatto un buon percorso in Europa. Su Malagò.» Cagliari, Adopo ringrazia Pisacane: «Mi ha dato fiducia, è una brava persona e un bravo allenatore!» Cagliari, Pisacane non ha dubbi: «L’obiettivo è quello di salvare la squadra, poi se a 4 giornate dalla fine c’è margine non è sicurezza ma responsabilità» Porto vince...🔗 Leggi su Calcionews24.com

gonzalo garcia nuovo obiettivo per l8217attacco juve idea formula morata e kolo muani ora 232 meno certo
© Calcionews24.com - Gonzalo Garcia nuovo obiettivo per l’attacco Juve: idea formula Morata e Kolo Muani ora è meno certo

Notizie correlate

Gonzalo Garcia insidia Kolo Muani: la Juve studia un affare alla Morata con il Real MadridDavid, quale futuro? Due club in pressing e la reale posizione della Juventus verso il canadese Rinnovo Vlahovic, sponsor Spalletti ma il club vuole...

Leggi anche: Juventus, Gonzalo Garcia nuova idea per l’attacco

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Como, si cambia: Nico Paz via a giugno, per sostituirlo idea Gonzalo Garcia del Real; Gonzalo Garcia-Juve per un Morata bis: si studia l'operazione. La strategia del club bianconero; Calciomercato Roma: concorrenza a Juventus e Como per Gonzalo Garcia del Real Madrid; Juventus: obiettivo Gonzalo Garcia per l’attacco. Due possibilità per concludere l’operazione.

gonzalo garcia gonzalo garcia nuovo obiettivoDa Gonzalo Garcia a Kolo Muani, tutti i nomi per l’attacco bianconeroLa Juventus pianifica il futuro e accelera sul mercato attaccanti. Tra i profili valutati spunta anche quello di Gonzalo Garcia, giovane talento del Real Madrid, già ... tuttojuve.com

gonzalo garcia gonzalo garcia nuovo obiettivoUn altro Gonzalo per la Juve! Il retroscena sulle chiamate al Real e quel flashback... convenienteI bianconeri studiano il prossimo colpo per l'attacco di Spalletti: rispunta il giovane che tra le altre cose ha già purgato la Vecchia Signora ... tuttosport.com

Cerca altre news e video sullo stesso tema.