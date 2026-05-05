Negli ultimi giorni, le valutazioni interne all'Inter sono cambiate, portando a un sorpasso nella corsa tra i candidati alla porta nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere che sembrava in vantaggio ha ceduto il passo a un altro giocatore, che si avvicina sempre di più alla conquista della posizione di titolare per la prossima stagione. La situazione si sta delineando con una certa rapidità e senza ulteriori dettagli ufficiali.

2026-04-29 09:22:00 Arrivano conferme dal CdS: Sorpasso per la porta nerazzurra. Con un pizzico di sorpresa, negli ultimi giorni le valutazioni in casa Inter sono cambiate. E così Vicario, che sembrava il netto favorito per diventare il nuovo numero uno della squadra, ora è scalato in seconda posizione o, comunque, retrocesso. In pole, infatti, è balzato Josep Martinez, che, dopo due stagioni alle spalle di Sommer, si candida seriamente per diventare il nuovo guardiano titolare. Attenzione, non si tratta di una decisione definitiva, ma della soluzione, al momento, più probabile. Nulla vieta che lo scenario possa cambiare ancora. Intanto, però, una direzione è stata imboccata.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Inter, Martinez sorpassa Vicario: è in pole per l’anno che verrà

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