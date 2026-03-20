Nel mercato attuale, la rosa dei giocatori coinvolti si allarga oltre Vicario, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. A Milano, si segnala un intervento di Ausilio in occasione della Champions, che non rappresenta una novità nel suo modo di operare. La lista dei nomi circolanti si arricchisce, senza che siano forniti dettagli sui singoli interessati o sulle trattative in corso.

2026-03-20 11:38:00 Il Corriere dello Sport: MILANO – Un blitz Champions per Ausilio non è certo una novità. E, ora che l’Inter, suo malgrado, è stata eliminata, risulta pure più semplice. Così, insieme al suo vice Baccin, il ds nerazzurro è voltato a Londra, dove si è trattenuto martedì e mercoledì. Due le partite a cui la “coppia” ha assistito dal vivo: prima Chelsea-Psg e poi Tottenham-Atletico Madrid. Ma è quest’ultima che ha subito fatto drizzare le antenne. Gli Spurs, infatti, sono la squadra di Vicario, il portiere in cima alle preferenze interiste come prossimo titolare. Intendiamoci, il viaggio non aveva certo lo scopo di tenere sotto osservazione l’estremo difensore, straconosciuto ormai, tra la Pinetina e viale Liberazione, e nemmeno per intavolare una trattativa con il club londinese. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – non c’è solo Vicario nella lista mercato

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