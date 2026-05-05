? Cosa scoprirai Quali modelli iconici potrai ammirare nel gazebo in piazza Università?. Come faranno gli scooter blu e rosso ad aprire la corsa?. Dove si terrà l'evento dedicato alla Vespa a Misterbianco?. Come si può diventare membri ufficiali del club direttamente sul posto?.? In Breve Il Vespa Club Etna farà da apripista il 10 maggio in piazza Università.. Evento La Vespa al Centro a Misterbianco il 22, 23 e 24 maggio.. Possibilità di tesseramento immediato presso il gazebo del Vespa Club d'Italia.. Club riconosciuto a livello nazionale per attività Coni Libertas Motornext.. Il Vespa Club Etna porterà il fascino delle due ruote storiche in piazza Università per la 18esima edizione della Corri Catania, unendo lo sport alla passione per il vespismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Corri Catania: il Vespa Club Etna guida la corsa in piazza Università

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