Il Vespa Club in piazza delle Meraviglie per vivere la passione

In piazza delle Meraviglie si è svolto un evento organizzato dal Vespa Club, che ha allestito un gazebo per promuovere la passione per la Vespa e presentare le attività del club. La manifestazione si è svolta nel pomeriggio di oggi, attirando appassionati e curiosi che si sono fermati a scoprire di più sui modelli e le iniziative del gruppo.

Argentario, 7 marzo 2026 – Un gazebo in piazza delle Meraviglie per raccontare la passione per la Vespa e far conoscere le attività del club. In attesa del raduno nazionale che si svolgerà il 7 giugno all'Argentario, domenica mattina dalle 10 il Vespa Club Monte Argentario sarà presente in piazza a Porto Santo Stefano con un evento aperto a tutti, pensato per promuovere l'associazione e incontrare cittadini e appassionati. L'iniziativa sarà anche l'occasione per avviare il tesseramento per il nuovo anno e per condividere qualche momento informale tra amanti delle due ruote. Sotto il gazebo saranno esposte alcune Vespa dei soci e non mancheranno gadget del club.