Oggi le condizioni meteorologiche portano un cielo coperto e piogge sparse su alcune zone. Le correnti atlantiche influenzano il clima, portando un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. Nel pomeriggio, le precipitazioni previste si moderano, con alcune aree che potrebbero ricevere piogge più leggere. Le temperature si mantengono generalmente fresche, con valori che si attestano su livelli più bassi rispetto alla norma stagionale.

? Cosa scoprirai Come cambieranno le temperature tra i vicoli del borgo oggi?. Quando diventeranno moderate le precipitazioni previste per il pomeriggio?. Quali precauzioni servono per l'indice UV indicato nelle ore centrali?. Come influenzerà l'umidità atlantica la visibilità nelle piazze principali?.? In Breve Temperature massime tra 16 e 18 gradi con minime tra 10 e 13 gradi.. Indice UV pari a 3 richiede protezione per pelle e occhi nelle ore centrali.. Analisi meteorologica curata da Yvel Errante per l'aggiornamento della situazione locale.. Piogge da deboli a moderate previste durante le ore centrali del 5 maggio.. Il ritiro dell’anticiclone in questo martedì 5 maggio 2026 porta piogge sparse e un calo termico che si farà sentire tra i vicoli del borgo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Correnti atlantiche e piogge sparse: calo termico e cielo coperto

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